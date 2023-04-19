هيئة الصحة العامة تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت هيئة الصحة العامة (وقاية)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة (للجنسين)، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- أخصائي صحة وسلامة مهنية.
- أخصائي أول وبائيات.
- رئيس قسم إدارة الأداء المؤسسي.
- أخصائي توظيف.
- أخصائي أول صحي.
- مدير إدارة مختبرات الأمراض الفيروسية.
- أخصائي أول تكامل النظام.
- رئيس قسم المسح الصحي الوطني.
- رئيس قسم الرصد والتطبيقات والإصابات.
- كبير خبراء صحي – الوقاية من الإصابات (طبيب استشاري).
- أخصائي عقود.
- رئيس قسم الرصد والتقييم.
- رئيس قسم خدمات بيانات.
- أخصائي معلوماتية صحية.
طريقة التقديم:
أوضحت الهيئة أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف ويمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).