هيئة الصحة العامة تُعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

أعلنت هيئة الصحة العامة (وقاية) عن فتح باب التوظيف (للجنسين) من حملة البكالوريوس فأعلى,

المسميات الوظيفية

– أخصائي أول علوم صحة السكان.

– خبير صحي – البيئات والمباني الصحية (طبيب نائب).

-كبير خبراء صحي – علوم الصحة العامة البيئية وممارساتها (طبيب استشاري).

-مدير إدارة الاستراتيجية.

– خبير أول صحي – مكافحة العدوى (طبيب نائب اول).

-اخصائي أول جودة تدريب.

-خبير صحي – الرعاية الصحية (طبيب نائب).

-كبير اخصائيين جودة التدريب .

– كبير خبراء صحي – الصحة العالمية (طبيب استشاري).

نبذة عن الهيئة

هيئة الصحة العامة هي هيئة حكومية سعودية تهدف إلى الإسهام في الحد من الأمراض المعدية وغير المعدية، والعمل على رصدها ومتابعتها ودرء انتشارها. في 2 مارس 2021 صدر قرار مجلس الوزراء بتحويل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها إلى هيئة عامة باسم هيئة الصحة العامة.

طريقة التقديم

أوضحت الهيئة أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد الموافق 2023/02/12، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).