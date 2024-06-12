“هيئة الطرق”: أكثر من 3500 لوحة إرشادية على الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة

المناطق_واس

هيأت الهيئة العامة للطرق كافة الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة بجميع عوامل السلامة التي تسهم في خدمة ضيوف الرحمن وتسهيل تنقلهم عبر شبكة طرق المملكة التي تعد الأولى على مستوى العالم في مؤشر الترابط وفقاً لمنتدى التنافسية العالمي، وهو الأمر الذي يسهم تنقل ضيوف الرحمن ويعزز من تجربتهم أثناء تنقلهم للمشاعر المقدسة عبر شبكة طرق المملكة.

وقامت الهيئة بتركيب أكثر من 3500 لوحة إرشادية تخدم ضيوف الرحمن، ومنها لوحات توعوية، ولوحات تحدد المسافات المتبقية على الطرق، بالإضافة إلى لوحات تحدد وجهات المناطق.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للطرق قامت برفع مستوى جاهزية شبكة الطرق لخدمة ضيوف الرحمن من وقت مبكر، وذلك من خلال مسح كافة الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة من المنافذ الحدودية، مع تنفيذ حزمة من أعمال الصيانة والسلامة.