“هيئة الطرق” تستقبل أكثر من 9 آلاف ملاحظة عبر مركز الاتصال 938 خلال نوفمبر الماضي

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استقبلت الهيئة العامة للطرق أكثر من 9 آلاف مكالمة خلال شهر نوفمبر عبر مركز الاتصال التابع للهيئة 938؛ وبمتوسط سرعة رد خلال 5 ثوانٍ فقط.

وأوضحت الهيئة أنها عالجت أكثر من 2200 ملاحظة، حيث وصلت نسبة رضا العملاء على معالجة الملاحظات إلى 88%، وبمستوى خدمة وصل لـ98% ، داعية إلى رفع الملاحظات والمقترحات على الأعمال التشغيلية خارج النطاق العمراني عبر مركز الاتصال 938؛ وذلك عبر الاتصال أو استخدام تطبيق المركز على جميع أنظمة الهواتف المحمولة.

وكان مركز الاتصال 938 قد خدم أكثر من 83 ألف مستفيد منذُ إطلاق المركز، الذي يهدف لرفع مستوى التواصل مع المواطنين ومستخدمي الطرق من خلال رصد الملاحظات والاستفسارات والمقترحات التي تسهم في الارتقاء بشبكة الطرق.