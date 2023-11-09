هيئة الطهي تطلق مهرجان “ثقافة الطعام” بالرياض

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أطلقت هيئة فنون الطهي اليوم, مهرجان “ثقافة الطعام” في حي السفارات بمدينة الرياض لتحتفي من خلاله بالأطباق المحلية والعالمية، وتُقدّم تجارب ثقافية تعليمية وتثقيفية لجميع فئات المجتمع، بدعم من برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030.

وقدم المهرجان أفضل أطعمة الشارع في العالم بمكانٍ واحد، إلى جانب فعاليات فنون الطهي، وأنشطةً تفاعلية منوعة عبر عدة مناطق، تبدأ من منطقة العارضين التي تضم 30 ركناً لمطاعم من مختلف البلدان ومتاجر بيع منتجات أغذية عالمية، تستهدف السوق المحلية والعالمية، للاستمتاع بتنوع أساليب الطهو في أنحاء العالم.

واشتمل المهرجان كذلك على منطقة الورش التي تقدَّم عبر ثلاثة أركان، أولها مخصص للمخبوزات، والثاني للطهي الحي، والثالث للحرف اليدوية و الفنون، وستشهد إقامة 25 ورشة متنوعة على مدى خمسة أيامٍ متتالية، متناولةً مجالات الأطباق العالمية، والمشروبات، وتزيين الكعك، وتزيين الأكواب، وأطباق التقديم.

كما خصص المهرجان منطقةً للأطفال تُقدِّم لهم مسابقاتٍ متنوعة، وورش مختصة في مجالات مختلفة مثل التلوين، وتزيين الكيك، لخلق تجربة تعليمية مميزة، تتيح لهم الاستمتاع بوقتهم، وتسهم في رفع مستوى الوعي لديهم تجاه تعدّد الثقافات العالمية في هذا المجال.

وتضمن المهرجان عروضاً فنية حيّة لكل ثقافة بفنونها التاريخية، وأزيائها المحلية الخاصة بها، والتي تعكس لحظات الفرح ومشاركة تلك المشاعر عن طريق مؤدين يمثلون تلك البلدان، من خلال عروض على المسرح، وعروض متحركة في أزقة المهرجان لتُضفي على المكان تنوعاً ثقافياً أكثر.

وتسعى هيئة فنون الطهي عبر مهرجان ثقافة الطعام إلى التشارك الثقافي مع مختلف دول العالم، والاحتفاء بالأطباق المحلية والعالمية، وتعزيز ورفع مستوى وعي المجتمع المحلي والدولي فيما يخص ثقافة طعام كل دولة، إلى جانب خلق تجارب عائلية، وفرص لتعلّم أساليب خاصة ومثيرة للاهتمام من الطُّهاة المحليين والدوليين، إضافةً إلى التقاء الطهاة المحليين بشخصياتٍ رائدة في هذا المجال، لإتاحة فرص استثمارية واعدة، تسهم في نمو وتطور قطاع الطهي في المملكة.