هيئة الطهي تنظم لقاءً مفتوحاً بعنوان “توجه مهرجان الوليمة السعودي”

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عقدت هيئة فنون الطهي، لقاءً افتراضياً مفتوحاً بعنوان “توجه مهرجان الوليمة السعودي”، بحضور عدد من المستثمرين في مجال فنون الطهي بالمملكة، للتعريف بالمهرجان وآلية المشاركة فيه، إلى جانب تحفيز المهتمين على المشاركة في الفعاليات والمهرجانات التي تنظمها الهيئة سنوياً، والاطلاع على الآراء والمقترحات بهذا الخصوص.

وتضمن اللقاء شرحاً تعريفياً عن الأهداف الإستراتيجية لهيئة فنون الطهي، ورؤيتها في تمكين القطاع وخلق تجربة طعام عالمية المستوى للسكان المحليين والزوار من خلال برنامج سياحة الطعام في مناطق السعودية، كما تطرق إلى برنامج فعاليات فنون الطهي السعودية الرائدة، وبرنامج المشاركة المجتمعية ومهرجانات الطهي في المناطق، والفعاليات والمهرجات التي نظمتها الهيئة خلال العام الحالي 2023 ومنها: مهرجان” الفقع” في نسخته الثانية، و” سوق المزارعين” الذي تم تفعيله في منطقة عسير والطائف والباحة، وكذلك المهرجانات الدولية التي شاركت فيها الهيئة ومنها: مهرجان: “أقورا” الذي أقيم في باريس، ومعرض “تذوق لندن” في حديقة ريجينت.

وتناول اللقاء تعريفاً مختصراً عن مهرجان ” الوليمة للطعام السعودي” وهو فعالية يتخللها عرض لفنون الطهي السعودية وتقديم تجارب فريدة للزوار المحليين والدوليين، ما يجعلها أكبر فعالية طعام في الشرق الأوسط ومرجعاً عالمياً للاحتفاء بتراث الطعام الوطني، بالإضافة إلى أن المهرجان منصة شاملة لأنشطة قطاع فنون الطهي تستهدف شرائح متنوعة من الجمهور، وقد أتاحت الهيئة الفرصة للراغبين في المشاركة عن طريق الرابط التالي: https://engage.moc.gov.sa/reg_form/tracks/1218/new.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسة من اللقاءات التي تنظمها هيئة فنون الطهي مع المهتمين والمختصين بقطاع الطهي؛ بهدف المساهمة في تطوير القطاع محلياً وإقليمياً ودولياً، وتسليط الضوء على الإجراءات الميسرة لأعمال المختصين والمهتمين بالقطاع.