“هيئة الطيران المدني” تحصد جائزة جمعية حماية المستهلك

المناطق_واس

حصدت الهيئة العامة للطيران المدني، جائزة جمعية حماية المستهلك نظير جهودها في تحديث لوائح حماية حقوق المسافرين وتفعيلها.

جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي نظمته الجمعية أمس بالرياض الذي يعقد بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك، لتكريم الجهات والأفراد الذين كانت لهم إسهامات متميزة في تحقيق مستهدفات الجمعية.

وأكد نائب رئيس الهيئة للجودة وتجربة المسافر المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الدهمش أن هذا التكريم المستحق للهيئة يأتي في إطار سعيها لنشر الوعي بحقوق المسافرين وإيجاد بيئة تنافسية ترتكز على حماية هذه الحقوق وتحسين تجربة المسافرين.

وأبان أن الهيئة قد اعتمدت مؤخرًا لائحة جديدة لحماية حقوق المسافرين، لتحل محل اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء، والذي يعكس التزام الهيئة العامة للطيران المدني بتطوير القطاع والبحث عن كل ما يضيف إلى تجربة المسافرين في إطار الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، التي تهدف إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يذكر أن الجائزة تهدف إلى تحفيز المنظمات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي للمشاركة الفعالة في تحسين تجربة المستهلك، لتكون جزءًا من رؤية السعودية 2030م من خلال توفير بيئات تنافسية جاذبة للاستثمارات وتحسينها في المملكة.