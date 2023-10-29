“هيئة العقار” تدعو ملاَّك العقارات في سبعة أحياء في الرياض تسجيل عقاراتهم في السجل العقاري ابتداءً من اليوم

المناطق_الرياض

بدأت أعمال ” السجل العقاري” في أحياء: (الغدير، النفل، الوادي، المروج، المصيف، التعاون، الازدهار) بمدنية الرياض اليوم الأحد 14 ربيع الثاني 1445ه الموافق 29 أكتوبر 2023م كثاني المناطق المستفيدة من السجل العقاري والتي يستمر التسجيل فيها حتى 17 رجب 1445 هـ الموافق 29 يناير 2024م.

وأكدتْ الهيئة العامة للعقار أنَّ التسجيل الأول للعقارات يتم بشكل مجاني عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية https://rer.sa/rer-services-ar حيث يتعين على ملاك العقارات السكنية والتجارية وغيرها في الأحياء السبعة المستفيدة تقديم طلب التسجيل العيني الأول، مرفقاً به المستندات المثبتة للعقار ( صك إلكتروني صادر من وزارة العدل مكتمل البيانات مستوفٍ لشروط الملكية وهوية سارية ووكالة في حال كان مقدم الطلب وكيل عن المالك ).

وبينتْ الهيئة بأنَّ العقارات المستفيدة في هذه الأحياء تزيد عن 22 ألف عقار، وأضافت بأنَّ السجلات العقارية التي بدأت تصدر اليوم في هذه الأحياء قد تضمنت بيانات وأوصاف العقار وحالته وكافة ما يتعلق به من حقوق والتزامات وتصرفات عقارية مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية من خلال الرفع المساحي والإحداثيات الجغرافية للعقارات والتي تمت خلال الفترة الماضية.

وأوضحت الهيئة بأنَّ “مركز خدمة مستفيدي السجل العقاري” في رويال مول” بمدينة الرياض والذي يتم تشغيله عن طريق شركة ” السجل العقاري “يستقبل المستفيدين طوال أيام العمل من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، حيث تم تجهيزه لتقديم الدعم للمستفيدين في تسجيل عقاراتهم، ومساعدتهم على استخدام الخدمات الإلكترونية من خلال أجهزة الخدمة الذاتية المتوفرة في المركز، إضافة إلى الرقم الموحد للاستفسارات 199002 والذي تم تخصيصه للإجابة على أية استفسارات أو متابعة الطلبات.