هيئة العقار تطلع على تجربة السجل العقاري في قطر

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اطلع الوفد المشارك من الهيئة العامة للعقار في فعاليات منتدى قطر العقاري الأول على تجربة وزارة العدل القطرية في ” السجل العقاري ” وذلك خلال الزيارة الرسمية التي قامت بها الهيئة برئاسة سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالله بن سعود الحمّاد ، وقد قدم السيد سعيد عبد الله السويدي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل القطرية عرضًا مفصلًا حول تجربة تطبيق برنامج صك لخدمات التسجيل العقاري والتوثيق، والتحديثات التي شهدها البرنامج خلال الفترة الأخيرة والتي كان من نتائجها اختصار وقت معاملات التصرفات العقارية ، واطلع الوفد خلال الزيارة على أنظمة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية وآلية مواكبتها لخطط التحول الرقمي ، كما تطرق اللقاء لسبل التعاون المشترك في مجالات نقل الخبرات بين الجهتين .

الجدير بالذكر بأنَّ مشروع السجل العقاري والذي تشرف عليه الهيئة العامة للعثار قد بدأ مؤخرًا في العاصمة السعودية الرياض باستخدام تقنيات المسح الجوي والبيانات الجيومكانية ، وقد أصدرت شركة السجل العقاري أولى صكوك الملكية والتي تضّمنت بيانات وأوصاف العقار وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه مرتبطة بالإحداثيات الجغرافية للعقارات، ليكون أساس تسجيل الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسية له.