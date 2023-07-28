هيئة العقار.. قريبًا خدمة جديدة لمالك العقار لعرض عقاره للبيع بنفسه

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أكدت الهيئة العامة للعقار أنه سيتم إتاحة خدمة قريبًا، تُمكِّن مالك العقار من عرض عقاره للبيع بنفسه تفاديًا للغرامة التي قد تصل إلى 200 ألف ريال في حال تم الإعلان دون ترخيص حاليًا بعد التنظيمات الجديدة، موضحة أن ذلك سيكون عن طريق المنصات المرخصة التي ستعمل على استخراج ترخيص إعلان لعقاره.

وقالت الهيئة العامة للعقار: يشترط نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية أن تتضمن لوحة الإعلان عن العقار رقم ترخيص الإعلان، الذي يمكن إصداره حاليًا عن طريق الوسطاء المرخصين من الأفراد والمنشآت. وقريبا سيُتاح للمالك خدمة عرض عقاره عن طريق المنصات المرخصة، التي ستعمل على استخراج ترخيص إعلان لعقاره، ويمكنه استخدام رقم ترخيص الإعلان على اللوحة الإعلانية في حال رغبته. ويحق للمالك بيع عقاره بشكل مباشر إذا كان لديه مشترٍ دون إعلان.