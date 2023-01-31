“هيئة العقار”: 1.2 مليون زائر لمنصة الوساطة العقارية

المناطق-الرياض

أعلن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبد الله الحماد، أن عدد زوار المنصة الإلكترونية التابعة لنظام الوساطة العقارية بلغ أكثر من 1.2 مليون زائر، كما أن الهيئة أصدرت أكثر من 120 ألف ترخيص وساطة عقارية ما بين منشآت وأفراد.

وأوضح الحماد خلال الحفل التعريفي لنظام الوساطة العقارية، أن هذا الأمر يعكس وعي الممارسين العقاريين وأهمية نظام الوساطة للسوق العقاري، مشيراً إلى أن النظام يشمل 7 أنشطة رئيسية تخضع لأحكامه؛ وهي الوساطة العقارية والتسويق العقاري وإدارة الأملاك وإدارة المرافق والمزادات العقارية والإعلانات العقارية والاستشارات والتحليلات العقارية.

ويهدف النظام إلى رفع جودة التعاملات العقارية وحفظ حقوق المتعاملين في السوق العقاري ورفع شفافيته، وكذلك الحد من النزاعات العقارية وتنظيم الوساطة والخدمات العقارية.

كما يهدف النظام إلىى تقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، ودعم أنشطة الوسطاء العقاريين والمستفيدين، إضافةً إلى الإسهام في استدامة الأصول العقارية.