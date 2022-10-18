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هيئة الغذاء والدواء تحدد 9 خطوات لاستخدام مرهم العين

صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 18 أكتوبر 2022 - 1:30 مساءً
وجهت هيئة الغذاء والدواء مجموعة من النصائح التي يجب على الأشخاص الاطلاع عليها قبل وضع المرهم داخل العين.
ونشرت هيئة الغذاء والدواء عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، 9 نصائح هامة وضرورية يجب على الأشخاص القيام بها عند وضع المرهم داخل العين، وتتمثل في:
  •  إذا كنت تستخدم قطرة ومرهم فيجيب وضع القطرة قبل المرهم
  •  تأكد من تاريخ الصلاحية مع مراعاة تاريخ فتح العبوة “ويفضل وضع ملصق على العبوة عليه تارخ الفتح”.
  •  غسل اليدين بالماء والصابون
  • ضع أنبوب المرهم في يدك لبضع دقائق لتدفئته وذلك لتسهيل خروج المرهم من الأنبوب
  •  رفع الرأس إلى الخلف مع النظر إلى أعلى
  • جذب الجفن السفلي برفق إلى الأسفل
  • ضع كمية من المرهم داخل الجفن وكن حريص على ألا يلامس ابوب المرهم العين
  • اغمض عينيك برفق ورحك العين حركة دائرية في جميع الاتجاهات وهي معلقة
  • أغلق عبوة المرهم جيدا واحفظها حسب التعليمات المذكورة في نشرة الدواء.

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صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 18 أكتوبر 2022 - 1:30 مساءً
صورة mahmoud elmahdy

mahmoud elmahdy

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