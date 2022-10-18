هيئة الغذاء والدواء تحدد 9 خطوات لاستخدام مرهم العين

وجهت هيئة الغذاء والدواء مجموعة من النصائح التي يجب على الأشخاص الاطلاع عليها قبل وضع المرهم داخل العين.

ونشرت هيئة الغذاء والدواء عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، 9 نصائح هامة وضرورية يجب على الأشخاص القيام بها عند وضع المرهم داخل العين، وتتمثل في: