هيئة الغذاء والدواء: شرب الماء بكثرة أثناء السحور فقط لا يفيد (فيديو)

أكد مشعل المطيري، المدير التنفيذي للرصد وتقييم المخاطر بهيئة الغذاء والدواء، أن شرب الماء بكثرة أثناء السحور فقط لا يفيد؛ الأفضل توزيع الماء على الفترة بين الإفطار والسحور.

وقال في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج “يا هلا” الذي يعرض عبر قناة روتانا خليجية: “شرب الماء فقط خلال وقت السحور وعدم توزيعه خطأ، فيجب توزيع شرب الماء طولا اليوم، ما بين الإفطار والسحور”.

وأضاف: “شرب كمية كبيرة من الماء في السحور فقط لا تحقق فائدة شرب الماء، خاصة أن الشرب يكون قبل الإمساك، وبالتالي الإنسان يتخلص منها بشكل سريع والأفضل توزيعها من الإفطار وحتى السحور لتحقيق الفائدة المرجوة”.

هيئة الغذاء والدواء: شرب الماء بكثرة أثناء السحور (فقط) لا يفيد؛ الأفضل توزيع الماء على الفترة بين الافطار والسحور@Saudi_FDA#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/vcLtpshIj0 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 20, 2023

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