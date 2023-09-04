هيئة الفنون البصرية تناقش فنّ الطباعة اليدوية في جلسة حوارية

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أقامت هيئة الفنون البصرية جلسةً حوارية بعنوان “فن الطباعة اليدوية في مجال الفنون البصرية”، في حي جاكس بالدرعية، وذلك للتعريف بالطباعة اليدوية ومناقشة الوضع الراهن لهذا الفن بالمملكة، واكتشاف الممارسات الإبداعية المعاصرة الدارجة له محلياً وعالمياً، ومناقشة الأساليب والتقنيات المتنوعة له، وبحث الفرص المتوفرة في هذا المجال.

واستُهل اللقاء بالتعريف بمفهوم الطباعة اليدوية، وتنوع أساليبها وتقنياتها التي من أبرزها: “الطباعة الحجرية” (Lithography) وهي من أنواع الطباعة اليدوية التي كانت تُستخدم قديماً، والطباعة بآلة الـ(Letterpress)، والطباعة أحادية النمط (Monoprint) التي تُطبَّق من خلال استخدام ورقٍ بلاستيكي أو سطحٍ زجاجي أو أيّ لوحٍ يَصلُح لرسم أيّ صورة عليه بالأحبار الخاصة، وأخيراً الطباعة بطريقة النقش الغائر (Etching).

وقد حضر خلال اللقاء مجموعةٌ من الزوّار والمشاركين المهتمين بهذا النوع من الفنون البصرية حضورياً وافتراضياً، حيث ناقشوا بعض الفرص للفنانين في هذا المجال أهمها إقامة الدورات والورش التي من شأنها تطوير المهارات الشخصية لممارسي هذا النوع من الفنون البصرية، وفتح آفاق أوسع للمبتدئين في المجال، كما بحثوا بعض التحديات التي تشكل عنصرَ تأخيرٍ لبعض الأعمال الفنية، ومنها: قلة توفر المواد الخام المستخدمة في الطباعة اليدوية، ونقص الوعي بهذا المجال.

يُذكر أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تنظمها هيئة الفنون البصرية مع المهتمين والممارسين في قطاع الفنون البصرية بالمملكة، بهدف تنويع قنوات التواصل معهم، والاستماع إلى متطلباتهم وأفكارهم ومقترحاتهم التطويرية، وإزالة العقبات والتحديات التي تواجههم.