“هيئة المحاسبين” تحتفي بـ 990 محاسباً ومحاسبة من الحاصلين على الشهادات المهنية

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نظمت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين اليوم، الحفل السنوي للحاصلين والحاصلات على الشهادات المهنية لعام 2022 م تحت عنوان ” نجاحنا قصة .. تقدر تعيشها”.

واحتفت الهيئة بـ 990 محاسباً ومحاسبة لحصولهم على الشهادات المهنية في اختبارات زمالة الهيئة، واختصاصي ضريبة القيمة المضافة، وفني المحاسبة والمسار التدريبي للمحاسبة، والمراجعة الحكومية، والشهادة المهنية في المعايير الدولية للتقرير المالي.

وجاء خلال الاحتفال تدشين منصة توطين التدريبية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتدريب أكثر من 7 آلاف محاسب ومحاسبة، وتأهيلهم لسوق العمل، وتوقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة وجامعة الملك سعود التي تهدف إلى تفعيل مبادرة معامل المحاكاة المحاسبية في الجامعة، ودمج التعليم النظري بالواقع العملي لتأهيلهم لسوق العمل.

وفي ختام الحفل كرمت الهيئة المتفوقين والمتفوقات في الشهادات المهنية.