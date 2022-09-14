هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للمواطنين، من حمَلة شهادة البكالوريوس فأعلى؛ للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
1 ـ مدير الشراكات الوطنية
2 ـ مدير هندسة مشاريع تكنولوجيا المعلومات
المؤهلات والخبرة:
ـ بكالوريوس في مجال ذي صلة
ـ إدارة الأعمال أو الهندسة أو التخصص ذي الصلة
ـ تكنولوجيا المعلومات أو علوم الكمبيوتر أو أي مجالات أخرى ذات صلة
عن هيئة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية:
نتبنّى في هيئة المحتوى المحلّي والمشتريات الحكومية، أفضل المعايير المهنية التي توفّر بيئة عمل جاذبة وتنافسية تمنح صاحب الجدارات مكانته بين منسوبيها.
طريقة التقديم:
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