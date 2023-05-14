هيئة المرئي والمسموع تصنف وتفسح أكثر من 153 محتوى سينمائيًا خلال أبريل الماضي

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أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، عن تصنيف وفسح أكثر من 153 محتوى سينمائيًا بمختلف أنواعه خلال شهر أبريل الماضي.

وأشارت الهيئة إلى أنها فسحت خلال شهر أبريل الماضي 28 فيلمًا سينمائيًا، بالإضافة إلى 44 مقطعًا تشويقيًا سينمائيًا، و27 محتوى مرئيًا خارج صالات السينما، موضحة أنه تم إصدار 47 ملصقًا سينمائيًا، و7 إعلانات تجارية لصالات السينما.

وأظهرت أرقام الهيئة خلال الشهر ، تصنيف وفسح 54 محتوى للألعاب الإلكترونية، وأكثر من نصف مليون جهاز إعلامي، إضافة إلى إصدار 459 ترخيصًا إعلاميًا متنوعًا .