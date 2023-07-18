هيئة المسرح والفنون الأدائية تدعم مسرحية “النخلة” للمشاركة في مهرجان أنفاس الدولي بالمغرب

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أعلنت هيئة المسرح والفنون الأدائية اليوم عن دعمها لنادي رتاج المسرحي للمشاركة بمسرحية الطفل “النخلة” في مهرجان أنفاس الدولي للمسرح بمدينة مراكش في مملكة المغرب المقام خلال الفترة من 17 إلى 19 يوليو 2023، حيث ستقدم المسرحية غداً الأربعاء 19 يوليو عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السادسة مساءً بتوقيت المغرب) في القاعة الصغرى بدار الثقافة الداوديات بمراكش.

وتُعد مسرحية “النخلة” مسرحيةً استعراضية مُوجَّهةً للطفل والأسرة بقالبٍ كوميدي، وتناقش المسرحية قضية المحافظة على الأشجار -خاصة النخلة-، والوقوف أمام أطماع العابثين الذين يريدون إزالة الأشجار لأهداف تجارية بحتة؛ فينتج عن ذلك صراع بين أطفال القرية والحيوانات من جهة، والطماعين (الدُخلاء) من جهة أخرى، وتصمد النخلة أمام كل هذه التحديات بمساعدة أطفال وحيوانات القرية، والمسرحية من تأليف وإخراج خالد الخميس.

ويأتي دعم مشاركة هذه المسرحية ضمن أهداف هيئة المسرح والفنون الأدائية في ترسيخ حضور قطاع المسرح والفنون الأدائية السعودي دولياً، وتمكين المواهب المسرحية الشابة من اكتشاف رؤى ومعارف مبتكرة مستمدة من التجارب الدولية، وتبادل المعرفة والمثاقفة بين المسرح السعودي والمسرح الدولي، كما تعكس المشاركة حرص وزارة الثقافة على تعزيز التبادل الثقافي الدولي بوصفه أحد أهدافها الإستراتيجية التي تسعى إلى تحقيقها تحت مظلة رؤية السعودية 2030.