هيئة المسرح والفنون الأدائية تطلق المرحلة الرابعة من مبادرة المسرح المدرسي

المناطق_واس

انطلقت اليوم، المرحلة الرابعة من مبادرة “المسرح المدرسي”؛ لتدريب مُعلِّمِي ومعلمات المدارس الحكومية في كلٍّ من الرياض، وجدة، والدمام، وأبها، وتبوك، والتي تستمر حتى فبراير المقبل، وتأتي امتداداً للشراكة الإستراتيجية بين وزارتَي التعليم والثقافة، وتنفّذها هيئة المسرح والفنون الأدائية.

وتُعدّ مبادرة “المسرح المدرسي” إحدى أهم المبادرات الوطنية في قطاع المسرح والفنون الأدائية، وتندرج تحت مظلة إستراتيجية تنمية القدرات الثقافية التي أطلَقَتها وزارتا الثقافة والتعليم في وقتٍ سابق، والتي تصبّ مباشرةً في الإسهام بتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وأهدافها الإستراتيجية، التي تشمل تنمية المساهمة السعودية في الفنون والثقافة.

وتستهدف المبادرة تغطية 19,647 مدرسة من المدارس الحكومية بالمملكة، وتدريب 25,540 متدرباً ومتدربة من المعلمين والمعلمات، على مدار ثلاث سنوات، على أن تَنتُج عنها مسابقةٌ تُكرَّم فيها أفضل ألف مسرحية بجوائز مالية تصل قيمتها الإجمالية إلى ثلاثة ملايين ريال.

وكانت المبادرة قد انطلقت في الربع الأخير من العام الماضي بالشراكة بين الوزارتين، وبالتعاون مع جامعة “موناش” الأسترالية، وعمِلت في مراحلها الثلاث الأولى على تدريب المشاركين عبر برنامج تدريبي مكثف لمدة أسبوعين، تَلَتْهُ جلساتُ توجيهٍ وإرشادٍ افتراضية، ثم أسبوعٌ لاستكمال التدريب المكثَّف الحضوري، وأسبوعٌ أخير لزيارات دعم المدارس؛ وذلك بهدف تمكينِهم من الإشراف على الأنشطة المسرحية، وتدريب الطلاب والطالبات بجميع المراحل الدراسية وفق منهجِ التدريب.