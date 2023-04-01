هيئة المسرح والفنون الأدائية تعلن استعدادها لتنظيم برنامج “الإقامة المسرحية” في عسير

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أعلنت هيئة المسرح والفنون الأدائية اليوم استعدادها لإطلاق برنامج “الإقامة المسرحية” خلال الفترة 27 مايو إلى 5 يونيو 2023 في قرية بن عضوان الأثرية بمنطقة عسير، كبرنامجٍ يُعنى بتوفير بيئة مُحفزة ومعززة للكتّاب المسرحيين؛ لممارسة الإبداع في كتابة النصوص، تحت إشراف خُبراء في الكتابة المسرحية من الوطن العربي.

وتنقسم الإقامة المسرحية إلى مسارين رئيسين، أولهما مخصص للفكرة والتي يجب أن تكون واضحة المعالم، وفكرة إبداعية، أما المسار الثاني فهو مخصص للنصوص المكتملة بحيث تكون فكرتها خلّاقة، وأن تحتوي على بناءٍ درامي. كما يُشترط في كلا المسارين أن تكون الأفكار مُستلهمة من القصص الشعبية، والأساطير المحلية من مختلف مناطق المملكة.

ويقدم البرنامج ورشاً تدريبية، وندوات متخصصة عبر مساحات مخصصة للكتاب، مستهدفاً 12 كاتباً مسرحياً؛ للإقامة في معتزلٍ فنيّ لمدة عشرة أيام في قرية بن عضوان الأثرية؛ ليعملوا خلال هذه المدة على تطوير النصوص المختارة بإشراف ومتابعة من المستشارين المختصين في الكتابة المسرحية، وهم: الكاتب والممثل المسرحي السوري أسامة حلال، والكاتب والمخرج البحريني خالد الرويعي، والكاتب المسرحي المصري سامح مهران، والكاتب والناقد المسرحي اللبناني عبيدو باشا، والذين سيقدمون بدورهم ورشاً تدريبية وندوات معرفية متخصصة في الكتابة المسرحية.

وتمر عناصر الإقامة المسرحية بعدة مراحل، تبدأ من مرحلة التسجيل في المنصة، ومن ثم إرسال النصوص إلى اللجنة العلمية المختصة، التي ستتولى فرز النصوص، وترشيح أفضل 12 نصاً، ومن ثم تبدأ مرحلة التواصل مع المشاركين المرشحين، والإعلان عن الأسماء المرشحة عبر القنوات الرسمية للهيئة، وبعد ذلك مرحلة “الإقامة المسرحية” في معتزلٍ فني في قرية بن عضوان النهائية لمدة عشرة أيام، يعملون فيها على تطوير النصوص المختارة بإشراف من خبراء مسرحيين من الوطن العربي، على أن ينتقل الخُبراء المشاركون في هذه الإقامة إلى الرياض للالتقاء بمنسوبي هيئة المسرح والفنون الأدائية، وإقامة لقاء مفتوح مع المسرحيين لتبادل الآراء والخبرات في الكتابة المسرحية.

وتهدف هيئة المسرح والفنون الأدائية من تنظيم برنامج “الإقامة المسرحية” إلى خلق بيئة إبداعية محفّزة للكُتّاب المسرحيين للخروج بمحتوى مسرحي جديد يتميّز بالإبداع والتفرد، إلى جانب إثراء المحتوى المسرحي المحلي، وتطويره عبر برامج تحقق أفضل المخرجات من الكتاب لبناء محتوى مسرحي جديد، فضلاً عن الإسهام في التفعيلات الثقافية الإبداعية للمنطقة.

وتعد قرية بن عضوان الأثرية من أهم القرى السياحية التراثية في منطقة عسير، وتقع في شمال مدينة أبها في بللحمر على ارتفاع 2760م من سطح البحر، فوق إحدى قمم جبال السروات بإطلالة جميلة على تهامة، وتتميز هذه القرية التراثية بعدة مميزات تجعل منها المكان الأمثل للإقامة المسرحية، من حيث الإطلالة الجبلية، والبعد عن المدينة مما يسهم في توفير أجواء هادئة وجميلة للكاتب لممارسة إبداعه.

ويأتي برنامج “الإقامة المسرحية” ضمن اهتمام هيئة المسرح والفنون الأدائية بتعزيز كمية المحتوى المسرحي، وأعمال الإنتاج المحلي، وتنوعها وفق أعلى معايير الجودة عن طريق توفير بيئة ملهمة ومحفّزة، واستشارات فنية من ذوي الاختصاص، وندوات وجلسات عصف ذهني لتطوير النصوص، وزيادة الوعي لدى الجمهور والممارسين محلياً ودولياً بقطاع المسرح والفنون الأدائية بالمملكة، بالإضافة إلى إثراء المكتبة السعودية المسرحية، وإبراز أسماء جديدة في الساحة المسرحية.