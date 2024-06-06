هيئة المسرح والفنون الأدائية تعلن عن إطلاق برنامج “الفراشات والنحل” في الدمام

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أعلنت هيئة المسرح والفنون الأدائية عن إطلاق برنامج الفراشات والنحل في مدينة الدمام، وذلك بالتعاون مع سبيرز العالمية.

ويقدم البرنامج عدة مسارات في الفنون الأدائية، حيث يستكشف الأطفال من عمر 6 سنوات وحتى 12 سنة عالم الفنون الأدائية ويستثمرون طاقاتهم في التعبير عن إبداعهم عبر الأداء الحي، وذلك بإشراف وتدريب عدد من المدربين المتمكنين.

ومن المنتظر أن ينطلق البرنامج في الدمام خلال الفترة من 23 يونيو الجاري – 16 يوليو 2024، وذلك في مدرسة “نوشن” العالمية.

ويمضي الأطفال عبر البرنامج في رحلة فنية ملهمة تلتقي فيها المواهب الإبداعية بالخبرات العميقة في مجالات متعددة، حيث يتلقون حصصاً في التمثيل، والمسرح الموسيقي، والباليه، وأنواع مختلفة من فنون الرقص بما فيها التعبيري الحديث، والمعاصر.

ويأتي البرنامج ضمن مسار تطوير المهارات الذي تشرف عليه هيئة المسرح والفنون الأدائية، وذلك لدعم التطوير المهني في قطاع المسرح ورفع الوعي وتنمية المهارات للمهتمين والممارسين في المجال المسرحي وإمداد المهتمين في مجال المسرح والفنون الأدائية بعدد كبير من المهارات في مختلف التخصّصات.