هيئة المكتبات تفتتح أول بيت ثقافة بعد تطوير المكتبة العامة بالدمام بشكلها الجديد

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افتتحت هيئة المكتبات أول مشروع بيت ثقافة، وذلك بعد تطوير المكتبة العامة في مدينة الدمام ضمن مبادرة تطوير وتأهيل المكتبات العامة بالمفهوم الجديد “بيوت ثقافية”، التي أُعلن عنها مع إطلاق الإستراتيجية الوطنية للثقافة، كإحدى مبادرات برنامج جودة الحياة – أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 -, التي تهدف بدورها إلى تطوير البنية التحتية الثقافية, وتهيئة المواقع الثقافية وتحسين المكتبات العامة؛ لتسهم في تنمية الإسهامات السعودية في الفنون والثقافة كأحد أهداف رؤية المملكة 2030.

وتُمثّل بيوت الثقافة الشكل الجديد للمكتبات العامة، ويعمل هذا الشكل على تحقيق مستهدفات هيئة المكتبات في الوصول لمصادر المعلومات، والمشاركة الثقافية، وتنمية القدرات البشرية، والمشاركة المجتمعية، وتعزيز الهوية الوطنية، وقد شهدت المكتبة العامة بالدمام تغيراً جذرياً في تصاميمها، وخدماتها لتسهم في تلبية احتياجات الجميع.

ويضم البيت الثقافي في الدمام عدة مرافق موزعة على ثلاثة طوابق؛ ففي الطابق الأرضي يوجد المقهى، والمتجر، ومساحة التعلّم الخاصة بالسيدات، بالإضافة إلى مساحة الطفل، والمسرح. وأما الطابق الأول فيوجد فيه مساحة للابتكار، واستديو للتصوير، ومنطقة التقنية، وغرف الاجتماعات، ومنطقة الحاسب الآلي، وأخرى للقراءة، والمصلى.

ويضمّ الطابق الثاني المكتبة الرئيسية، ومكتبة اليافعين إلى جانب مساحةٍ هادئة، ومقهى، ومساحةٍ للعمل المشترك.

وتعمل جميع هذه المكونات على تعزيز تجربة المستخدم، وإثرائها، وتقديم منصة ثقافة، وتعليمية، واجتماعية تسهم في المشاركة الثقافية والمجتمعية، وتنمية القدرات البشرية. حيثُ يُقدم البيت الثقافي وبشكلٍ دائمٍ جملةً من البرامج، والأنشطة الثقافية، والتعليمة، والمجتمعية.