هيئة المكتبات تنظّم لقاءً مفتوحاً حول دعم المشاريع في القطاع

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تنظّم هيئة المكتبات اليوم، لقاءً مفتوحاً لعرض آلية دعم المشاريع في قطاع المكتبات، والذي ستلتقي خلاله بالممارسين والمستثمرين والمهتمين بالقطاع لتُعرفهم بفرص الدعم في القطاع، ويمكن التسجيل لحضور اللقاء عبر الرابط الإلكتروني: https://engage.moc.gov.sa/reg_form/tracks/1519/new.

وسيتناول اللقاء الذي سيقام افتراضياً في تمام الساعة الواحدة ظهراً محاور متعددة، ومن أبرزها تعريف عام حول هيئة المكتبات، واستعراض استراتيجيتها الرامية إلى تطوير القطاع، ودعم المنتمين إليه، بما تتضمنه من رؤية، ورسالة، وركائز، وأهداف استراتيجية، والمبادرات المختصة، وما تقدمه من دعم ومنح للمشاريع المختصة في قطاع المكتبات بالمملكة، وأخيراً إتاحة المجال للحضور للنقاش المفتوح، والاستماع إلى مقترحاتهم ومرئياتهم.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات المفتوحة التي دأبت الهيئة على تنظيمها، للالتقاء بشكلٍ دوري بمجتمع قطاع المكتبات في المملكة، وفتح قناة اتصالية معهم تُناقش خلالها كافة الموضوعات المتعلقة بالقطاع، واستجلاب الأفكار والرؤى التي ستسهم في تطوير القطاع ودعمه لتحقيق مستهدفات استراتيجية هيئة المكتبات المتوائمة مع أهداف وزارة الثقافة.