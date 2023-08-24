هيئة المكتبات تُنظّم لقاءً مفتوحاً حول الوعي المعلوماتي

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تُنظّم هيئة المكتبات الأحد القادم لقاءً مفتوحاً حول مفهوم الوعي المعلوماتي، تستهدف من خلاله جميع العاملين والمهتمين بقطاع المكتبات في المملكة، وذلك لتعريفهم بجهود الهيئة في هذا المجال، وإتاحة الفرصة لمناقشة الأفكار والرؤى تجاه الوعي المعلوماتي، وأهميته لدى المجتمع.

ويتناول اللقاء محاورَ متعددة، من أهمها لمحةٌ عن إستراتيجية هيئة المكتبات الرامية إلى تطوير وإدارة هذا القطاع الحيوي، إلى جانب استعراضٍ لأهم المبادرات المحورية التي أطلقتها الهيئة ضمن هذه الإستراتيجية، التي من أبرزها مبادرة المكتبات العامة، ومبادرة المكتبة الرقمية، فضلاً عن عرض جهود هيئة المكتبات في رفع مستوى الوعي المعلوماتي، وتعزيز العادات القرائية، بالإضافة إلى توفير مساحةٍ للمناقشة المفتوحة، والاستماع إلى الأفكار والرؤى والتطلعات في هذا المجال.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلةٍ من اللقاءات التي دأبت هيئة المكتبات على تنظيمها كقناةٍ اتصالية مع مجتمع المكتبات في المملكة، ومع جميع المختصين والعاملين والمهتمين في هذا المجال، والأكاديميين والخبراء في قطاع المكتبات والمعلومات، وذلك لوضعهم أمام تصوُّرٍ كاملٍ حول جهود الهيئة في تطوير القطاع، وإشراكهم في تطويره عبر تلقي مقترحاتهم وأفكارهم التطويرية، والإجابة على جميع استفساراتهم.

ودعت الهيئة الراغبين في حضور اللقاء إلى التسجيل عبر الرابط الإلكتروني: https://engage.moc.gov.sa/reg_form/tracks/1519/new .