“هيئة المنافسة” توافق على 13 طلب استحواذ واندماج في شهر فبراير 2023م

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أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن القرارت الصادرة في طلبات التركز الاقتصادي لشهر فبراير 2023م، حيث أصدرت الهيئة 13 قرار عدم ممانعة.

وتتلقى الهيئة بلاغات التركز الاقتصادي (الاندماجات والاستحواذات، والمشاريع المشتركة)، فتقوم بدراستها وإصدار القرارات اللازمة.

كما تُعْنَى بدراسة السوق والقطاعات في حال وجود مخالفات لنظام المنافسة، أو لتعزيز المنافسة في القطاعات. وقامت الهيئة بإصدار قراراتها بعد دراسة للأسواق المعنية.

وبحسب الهيئة، مثلت طلبات الاستحواذ مانسبته 85%، بينما مثلت طلبات المشاريع المشتركة مانسبته 7.5% و طلبات الاندماج مانسبته 7.5% من إجمالي القرارات الصادرة في شهريناير الماضي.

وكان من ضمن الموافقات الصادرة للهيئة العامة للمنافسة في شهر فبراير الماضي، إنشاء مشروع مشترك بين شركة الاتصالات السعودية (STC)، وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) و شركة الاتصالات المتنقلة (زين السعودية) في توفير خدمات تحليلات البيانات الضخمة واندماج (شركة المتحدة للتأمين التعاوني) مع (شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني.

وصرح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة الأستاذ/ سعد آل مسعود، بأن الهيئة قامت بإصدار 33 قرار عدم ممانعة منذ بداية العام الحالي.