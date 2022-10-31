هيئة الموسيقى تُطلقُ مسابقةَ صوت السعودية لاكتشاف المواهب الموسيقية

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كشفت هيئة الموسيقى اليوم، عن إطلاقها لمسابقة موسيقية عالمية في منصة “تيك توك” بعنوان “صوت السعودية”، وذلك لخلق مجال تنافسي يُعزِّز من حضور الموسيقى السعودية في منصة اجتماعية دولية، ويسمح للمواهب الشابة باستعراض مهاراتها وقدراتها الموسيقية والغنائية، بما يُسهم في إثراء القطاع، وتمكين المواهب الموسيقية المحلية.

وقال الرئيس التنفيذي المكلَّف لهيئة الموسيقى سلطان البازعي : إن “الهيئة تنظر لهذه المسابقة على أنها أوسع عملية لاكتشاف المواهب تنظَّم في المنطقة العربية، والأرقام التي وصلت لها حتى الآن من حيث عدد المشاهدات والمشاركات تثبت ذلك، كما نعتقد أنها ستكون فرصة للجمهور للتصويت للمواهب الأفضل، وهم الذين ينتظرهم دعم خاص لتطوير مواهبهم وقدراتهم الموسيقية”.

وتأتي مسابقة “صوت السعودية” بوصفها مسرحاً افتراضياً مفتوحاً للأفراد الموهوبين للغناء بصوت سعودي يعكس ثراء فنون المملكة وثقافتها.

‏وترحِّب المسابقة بالمواهب السعودية من جميع أنحاء العالم، إضافة للمواهب المقيمة في المملكة، عبر المشاركة بشكل مباشر ، متضمِّنة الغناء والتلحين والإنتاج والمزج الموسيقي والعزف على الآلات الموسيقية بمختلف أنواعها.

وستمنح المسابقة الفائزين فرصة إنتاج أعمالهم الأصلية وإطلاقها للجمهور ، بالإضافة إلى فرص الأداء في فعاليات موسيقية مهمة على المستوى الإقليمي.

وستقدم هيئة الموسيقى جوائز للفائزين بالمسابقة تصل إلى 10 جوائز كبرى، وذلك لمواكبة الانتشار الواسع للمسابقة منذ إطلاقها لأول مرة في 12 أكتوبر الجاري، حيث حظيت بمشاركات واسعة من المواهب المحلية، مسجلةً أرقاماً تفاعلية كبيرة، وبلغت مشاهدات مقاطع الفيديو المنشورة في وسم (#صوت_السعودية) أكثر من 230 مليون مشاهدة، كما حظيت بتفاعل جماهيري قُدِّر بحوالي 2.8 مليون تفاعل بين تسجيل إعجاب ومشاهدة وتعليق، إضافةً إلى مشاركة حوالي 20 ألف موهبة، لتحقق بذلك نجاحاً لافتاً في ابتكار طريقة تفاعلية تُسلط الضوء على المواهب الصاعدة في قطاع الموسيقى بالمملكة.