هيئة الموسيقى تُطلق مبادرة “طروق كرة القدم السعودية” لتوثيق أهازيج الأندية

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أطلقت هيئة الموسيقى اليوم مبادرة “طروق كرة القدم السعودية”؛ كمبادرةٍ فريدةٍ من نوعها تعمل من خلالها بالتعاون مع الجمعية السعودية للمحافظة على التراث – المعتمدة لدى منظمة اليونسكو في مجال التراث الثقافي غير المادي-، على توثيق أهازيج أندية كرة القدم السعودية بأسلوبٍ علمي ومنهجي يتبع منهجية الحصر والتوثيق المعتمدة في وزارة الثقافة، والمتسقة مع معايير منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلم (اليونسكو)، وذلك في إطار سعي الهيئة الدائم للمحافظة على التراث الموسيقي والفني في المملكة بمختلف أشكاله.

وستعمل الهيئة من خلال هذه المبادرة على توفير أرشيف متكامل يضم أهازيج الأندية، وما يتصل بها من المقالات الصحفية، والكتب، والأبحاث، والدراسات المعنية، إلى جانب عملية حصر ميداني يلتقي فيه فريق “طروق كرة القدم السعودية” بروابط المشجعين لأبرز الأندية السعودية، وعدد من الموسيقيين، والرياضيين، والمؤرخين، وإنتاج أفلام وثائقية تروي تاريخ تلك الأندية من منظورٍ فني من خلال أهازيجها.

وتأتي هذه المبادرة الإستراتيجية لتؤكّد على مدى ارتباط الفن الموسيقي والثقافة في حياة الفرد والمجتمع، وقدرة الموسيقى على تشكيل ذاكرة الشغف الجماهيرية عن طريق الدور الذي تلعبه أهازيج المشجعين على المدرجات في صناعة “الحدث” عبر تاريخ كرة القدم السعودية.

يُذكر أن فريق مبادرة “طروق كرة القدم السعودية” عمل خلال الفترة السابقة على عملية البحث المكتبي، وحصر خلالها 170 نادياً عبر تاريخ المملكة، وجمع 835 من المواد المرئية والصوتية المتعلقة بأهازيج أندية كرة القدم السعودية، إلى جانب حصر 41 كتاباً متعلقاً بكرة القدم السعودية؛ لتكون ضمن مراجع الأبحاث العلمية، وحصر كل ما يتعلق بالأندية السعودية من مقالات وصور لكافة المباريات التي رُددت فيها الأهازيج، وشرع الفريق بعدد من الزيارات الميدانية في أنحاء مختلفة من المملكة.