هيئة الموسيقى تُعلن رسميًا موعد انطلاق معاهد وأكاديميات تدريسها في المملكة.. تعرف عليه

كشف سلطان البازعي، الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة الموسيقى، أنهم سيفتتحان المــعهد العالي للموسيقى، وأكاديمية الموسيقى العربية، ومن المقرر أنهم سوف يستقبلان الدارسين للموسيقى من العام المقبل.

وقال سلطان البازعي، الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة الموسيقى، في برنامج ياهلا عبر قناة روتانا خليجية، أن عملية تعليم الموسيقى وتأهيل الموسيقين، في مرحلة قادمة تعتمد على إنشاء أكاديميات الموسيقى ومعاهد الموسيقى العالية.

وأكد، أن الجامعات ايضًا بدأت تهتم بهذا الجانب، ومنها جامعة الملك سعود التي أعلنت عن تقديم الموسيقى قريبًا في كلية الفنون، كما توقع أن الجامعات الأخرى ستلبي حاجة مدراس التعليم العام لمعلم الموسيقى.

وأشار، أن الأكاديميات في العام القادم ستكون جاهزة لبدأ نشاطها وستبدأ بالمعهد العالي للموسيقى، وأكاديمية الموسيقى العربية، كما سيكون مقرهم بالرياض وستنطلق بـ 2023، ولكن حتى نبدأ بتدريس البكالوريوس سنعطي سنة تحضيرية بهذا البرنامج.