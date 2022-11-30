“هيئة النقل”: أكثر من 17 ألف مشجع للأخضر سافروا عبر الرحلات الترددية بين منفذي سلوى وأبوسمرة

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أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم (الأربعاء)، نقل خدماتها الترددية بالحافلات بين منفذي سلوى وأبو سمرة، أكثر من 17 ألف مشجع، منذ الساعات المبكرة من صباح اليوم، عبر أكثر من 400 رحلة مجانية.

وأوضحت الهيئة أن حركة النقل بالحافلات الترددية، أسهمت في تسهيل تنقل وتدفق الحشود الغفيرة من الجماهير الراغبة في حضور المباراة الحاسمة والمهمة للمنتخب السعودي.

وأكدت الهيئة وجود الفرق الداعمة والمشرفة من قبلها؛ للتأكد من جودة الخدمات التي تقدمها الشركة المشغلة للمشجعين، وعلى مدار الساعة في جميع المواقع المخصصة لخدمات النقل الترددي في منفذ سلوى، وكذلك في المدن الرئيسية الرياض والدمام ومدينة جدة لنقل المشجعين من وإلى المطارات، وأيضاً الخدمات المقدمة في محافظة الأحساء.

وأفادت الهيئة العامة للنقل أنه بإمكان الجماهير التواصل مع مركز الاتصال الموحَّد 911 لاستفساراتهم أو مساعدتهم، منوِّهة بأهمية حجز الجماهير خدمة النقل الترددي بالحافلات في منفذ سلوى، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من مواقف السيارات في مدينة التمور بالأحساء، أو المواقف المخصصة للسيارات في منفذ أبو سمرة في الجانب القطري عبر تطبيق “هيَّا”.