هيئة النقل: السماح للسيارات الصغيرة بالعمل في تطبيقات نقل الركاب حتى نهاية 2023م

ويتم تمديد فترة السماح للسيارات التي تزيد المسافة بين محوريها عن (2,70م) ولا يزيد عمرها التشغيلي عن (7) سنوات من سنة الصنع، بالعمل في نشاط تطبيقات نقل الركاب وذلك حتى نهاية العام الميلادي 2023م، على أن تقوم الشركات المرخصة بإضافة تصنيف خاص للسيارات الصغيرة وإيضاح الحد الأقصى لعدد الركاب في المركبة، والالتزام بعدم السماح لتلك المركبات بالعمل في المطارات وبين المدن.

وأوضحت أن ذلك يأتي بهدف إتاحة المزيد من خيارات التنقل للمستفيدين، وتعزيز توفر الخدمة وضمان سرعة الاستجابة، وكذلك دعم السائقين العاملين في تطبيقات نقل الركاب في المملكة.