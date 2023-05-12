“هيئة النقل” تختتم ورشة عمل “الحشف الحيوي للسفن للمرأة العربية في قطاع النقل البحري”

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اُسدل الستار أمس الخميس، على فعاليات ورشة عمل الحشف الحيوي للسفن للمرأة العربية العاملة في قطاع النقل البحري WomenlnBioFouling ، التي تستضيفها المملكة للمرة الأولى بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية imo.

وتستهدف الورشة تطوير وبناء قدرات المرأة العربية لتنفيذ إرشادات الحشف الحيوي الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية وتقليل نقل الأنواع المائية الغازية، ويعد الحشف الحيوي للسفن أحد العوامل الرئيسة لإدخال الأنواع المائية الغازية ، والتي تعتبر أحد أكبر التهديدات للتنوع البيولوجي البحري في العالم.

وتضمنت ورشة العمل عدداً من الجلسات الحوارية وحلقات النقاش بهدف مناقشة الحلول المحتملة لزيادة الفرص للمرأة في إدارة الحشف الحيوي، بما يتماشى مع المبادرات التي تقودها المنظمة البحرية الدولية، ومشروع GloFouling للشراكات، ومشروع اختبار الحشف الحيوي، وكذلك التعرف على أبرز التحديات التي تواجهها لتقديم إسهاماتها الفاعلة في إدارة الحشف الحيوي، ودورها الرئيس في تعزيز الاستدامة البيئية وخلق قيمة اقتصادية في صناعة النقل البحري، ودعمها وتمكينها للحصول على فرص عمل متكافئة تحقق استقرارها.

وتشارك المملكة، المنظمة البحرية الدولية (IMO) في تفعيل المبادرات والمشاريع التي تعنى بحماية البيئة البحرية وخاصة منطقة البحر الأحمر، كما تلتزم المملكة بمواصلة بحث أفضل السبل لمعالجة كافة التحديات التي تواجه البيئة البحرية ومنها الحشف الحيوي للسفن وإيجاد حلول لمثل تلك المسائل التي تؤثر على القطاع البحري والصناعة البحرية.