هيئة النقل تشارك في قمة النقل العالمية UITP

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تشارك الهيئة العامة للنقل في قمة النقل العالمية UITP المقامة في مدينة برشلونة الإسبانية في الفترة 4 – 7 يونيو الجاري، حيث تضم نخبة من المهنيين في قطاع النقل العام والمهتمين في برشلونة، تحت عنوان “ضوء المدينة الساطع – Bright light of the city”، وتهدف إلى بحث فرص الابتكار، وتبادل الأفكار، واستقطاب أفضل الشراكات العالمية وتبادل الخبرات.

وتستعرض الهيئة خلال مشاركتها أبرز الخدمات والحلول التقنية، إضافة إلى إنجازاتها المتحققة خلال عام 2022 في قطاع النقل العام وآثارها، من خلال استحداث أفضل حلول التنقل والوسائل.

كما تبرز تجربة النقل بالحافلات بمونديال قطر بين منفذي سلوى وأبو سمرة، والذي أثمر عن نقل أكثر من 400 ألف مشجع، كما تسلط الضوء على أبرز تقنيات النقل الحديثة المستخدمة في المملكة كتقنية الحافلات ذاتية القيادة.

ويشارك مدير عام الإدارة العامة لدراسات واقتصاديات النقل الدكتور ريان الحازمي، الثلاثاء المقبل إلى جانب 300 متحدث في 85 جلسة حوارية، للحديث عن أبرز التقنيات الحديثة، وفرص تطوير قطاع النقل العام في المملكة، وطرق تبنيها عن طريق عمل التجارب المختلفة، وذلك من أجل السعي لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.