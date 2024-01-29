” هيئة النقل ” تعلن إطلاق الرصد الآلي على مخالفات الشاحنات والحافلات أبريل المقبل

أعلنت الهيئة العامة للنقل عن إطلاق الرصد الآلي على مخالفات الشاحنات والحافلات، ويشمل أنشطة (نقل البضائع، وتأجير الشاحنات، وحافلات النقل الدولي، وتأجير الحافلات)، وسيبدأ تطبيقه في تاريخ 21 أبريل 2024م، الموافق 12 شوال 1445هـ، في مختلف مناطق المملكة.

ويأتي ذلك بهدف تعزيز السلامة المرورية ورفع نسبة امتثال الشاحنات والحافلات للأنظمة والاشتراطات الفنية التي حددتها الهيئة، وبما يسهم في رفع مستوى جودة وكفاءة الخدمات المقدمة والتأكد من نظاميتها، وخفض نسب الانبعاثات الكربونية، تحقيقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وبما ينعكس على نمو واستدامة قطاع النقل العام والقطاع اللوجستي في المملكة.

وحددت الهيئة المخالفات التي سيتم رصدها آليًا مع بداية التطبيق الفعلي، على الأنشطة المحددة أعلاه، ويشمل ذلك ” تشغيل شاحنة أو حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل، وتشغيل شاحنة أو حافلة ببطاقة منتهية، وكذلك انتهاء العمر التشغيلي للحافلة.

وأكدت الهيئة أن مشروع منظومة الرصد الآلي لمخالفات الشاحنات والحافلات الذي يأتي بالتعاون مع مشروع السلامة المرورية المتطور يتماشى مع توجه الهيئة العامة للنقل في تنظيم وتهيئة أنشطة النقل، والانتقال إلى مشروع التحول الرقمي، أحد الأهداف الإستراتيجية للهيئة.

ويعد الرصد الآلي أحد أهم المشاريع في الجانب الرقابي المبنية على أحدث التقنيات لتطوير منظومة النقل، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة في كافة مدن المملكة.