“هيئة النقل” تعلن تنظيم دخول الشاحنات للعاصمة الرياض بمواعيد محددة ومجدولة إلكترونيًا

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أعلنت الهيئة العامة للنقل بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، إطلاق خدمة تنظيم دخول الشاحنات للعاصمة الرياض، التي سيبدأ تطبيقها ابتداءً من 24 جمادى الآخر 1444هـ، الموافق 17 يناير 2023م، وذلك امتدادًا للإطلاق الرئيسي لبرنامج دخول المدن المركزية في المملكة .

وأكدت أنه سيكون دخول الشاحنات لمدينة الرياض من خلال حجز مواعيد إلكترونية وبأوقات محددة ومجدولة، وذلك للإسهام في تنظيم تدفق الشاحنات ومنع تكدسها على مداخل المدينة ورفع مستوى جودة وكفاءة النقل.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخدمة ستمكّن الناقلين العاملين في نشاط نقل البضائع على الطرق البرية من التنقل الصحيح في أوقات المنع والذروة والازدحام المروري للطرق الرئيسة بمدينة الرياض، بما يسهم في تقليل فترات الانتظار الطويلة لسائقي هذه الشاحنات، وكذلك تطوير الجوانب التشغيلية، والتخفيف والتيسير على الشركات ومنشآت القطاع الخاص العاملة والمستثمرة في نشاط نقل البضائع، وتقليل التكاليف, كما ستساعد هذه الخدمة في رفع كفاءة وجودة الخدمات التشغيلية للحركة اللوجستية، وتوفير التقارير اللازمة وتحليل البيانات لدعم عملية اتخاذ القرار وتطوير القطاع، والعمل على تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف وتقليل الخسائر المالية للناقلين .

وأوضحت الهيئة العامة للنقل أن برنامج حجز مواعيد دخول الشاحنات للمدن سيُتيح المزيد من التكامل والعمل بشكل أفضل في عمليات إدارة وتنظيم تنقل جميع الشاحنات في المملكة والاستفادة من البيانات والمعلومات لتطوير نشاط نقل البضائع, وأضافت الهيئة أن بإمكان الناقلين الاستفادة من خدمة “دخول الشاحنات للمدن” عبر بوابة نقل الإلكترونية (خدمة دخول المدن) من خلال الرابط : (bce.naql.sa/)، حيث تُتيح الهيئة من خلال بوابة نقل العديد من الخدمات الإلكترونية الداعمة والممكنة للناقلين لمزاولة أنشطة النقل وإمكانية تنفيذ الخدمات بكل يسر وسهولة .