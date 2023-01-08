هيئة النقل تُنفّذ أكثر من 173 ألف عملية فحص لأنشطة النقل البري والبحري والسككي خلال ديسمبر 2022

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نفّذت الهيئة العامة للنقل، ممثلةً بالإدارة العامة للرقابة وبالتعاون مع الجهات المعنية، حملات رقابية ميدانية خلال شهر ديسمبر، نتج عنها (171,913) عملية فحص في أنشطة النقل البري، منها (169,955) عملية فحص لمركبات النقل، و(438) عملية فحص للمركبات الأجنبية، فيما بلغت الزيارات الميدانية لمنشآت النقل البري في المملكة (1,520) زيارة.

كما نفذت الفرق الرقابية (1,546) عملية فحص لأنشطة النقل البحري، وزيارة ميدانية واحدة لمحطات القطارات بمختلف مناطق المملكة.

ورصدت الهيئة خلال حملاتها على أنشطة النقل البري (20,814) مخالفة محررة، وسجلت عمليات الرصد الآلي (13,504) مخالفات، بينما سجلت الفرق (40) مخالفة في أنشطة النقل البحري، وبلغت نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال الشهر الماضي ديسمبر (90%) بينما سجلت النسبة لأنظمة النقل البحري (97%)، وسجلت أنظمة النقل السككي معدل امتثال (100%).

وتنوّعت المخالفات المرصودة في أنشطة النقل ما بين تشغيل مركبة النقل دون بطاقة تشغيل، وعدم مطابقة حواجز الحماية الأمامية أو الخلفية أو الجانبية للشاحنة للمواصفات المطلوبة من الجهات المختصة، وتحميل البضاعة بطريقة غير آمنة، وسجل نشاط نقل البضائع أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل البري خلال الشهر، ثم بقية الأنشطة كنشاط النقل المتخصص بالحافلات، والأجرة – “منشآت”، وأخيراً نشاط الأجرة العامة وأجرة المطار – “أفراد”.

يُذكر أن منطقة مكة المكرمة كانت أعلى المناطق في تسجيل المخالفات خلال شهر ديسمبر، حيث بلغت (13,724) مخالفة، تليها منطقة الرياض بـ (10,051) مخالفة، ثم منطقة الشرقية لتسجل (3,936) مخالفة، فيما سجلت المدينة المنورة (1,709) مخالفات.