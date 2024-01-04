“هيئة النقل” تُنفّذ أكثر من 249 ألف عملية فحص لأنشطة النقل البري والبحري والسككي خلال شهر ديسمبر الماضي

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نفّذت الهيئة العامة للنقل ممثلةً بالإدارة العامة للرقابة بالتعاون مع الجهات المعنية، حملات رقابية ميدانية خلال شهر ديسمبر الماضي، نتج عنها 239,196 عملية فحص في أنشطة النقل البري؛ منها 236,130 عملية فحص لمركبات النقل، 973 عملية فحص للمركبات الأجنبية.

وأوضحت الهيئة، أن عدد الزيارات الميدانية لمنشآت النقل البري في المملكة بلغت 2,093 زيارة، كما نفذت الفرق الرقابية 9,840 عملية فحص لأنشطة النقل البحري، إضافة إلى 4 زيارات في النقل السككي لمترو جامعة الأميرة نورة.

وأشارت إلى رصدها خلال حملاتها على أنشطة النقل البري 36,896 مخالفةً محررةً، فيما سجلت عمليات الرصد الآلي 6,847 مخالفةً، بينما سجلت الفرق الرقابية 81 مخالفة في أنشطة النقل البحري و3 ملاحظات في أنشطة النقل السككي.

وأكدت الهيئة أن نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال شهر ديسمبر الماضي بلغت 92%، بينما سجلت النسبة لأنظمة النقل البحري 99% ، مضيفةً أن المخالفات المرصودة في أنشطة النقل تنوّعت ما بين تشغيل المركبات بدون بطاقة تشغيل أو ببطاقة تشغيل ملغية، وعدم وجود وثيقة لنقل البضاعة، وعدم مطابقة حواجز الحماية للشاحنة للمواصفات المطلوبة من الجهات المختصة، إضافة إلى عدم توفر الحد الأدنى من متطلبات السلامة المعتمدة، وكذلك تشغيل سائق أو سائق موسمي دون الحصول على بطاقة سائق.

وأبانت أن نشاط نقل البضائع سجل أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل البري خلال الشهر، ثم بقية الأنشطة كنشاط النقل المتخصص، والأجرة “منشآت”، والأجرة العامة، بالإضافة إلى أجرة المطار (أفراد).

يُذكر أن منطقة مكة المكرمة كانت أعلى المناطق في تسجيل المخالفات خلال شهر ديسمبر، حيث سجلت 10,221 مخالفة، تليها منطقة الرياض بـ 8,801 مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بـ 5,533 مخالفة، وأخيرًا منطقة المدينة المنورة بـ 3,419 مخالفة.