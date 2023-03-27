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“هيئة النقل”: 5 أيام متبقية على تطبيق “وثيقة نقل” الإلكترونية للشاحنات الأجنبية

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 27 مارس 2023 - 4:21 صباحًا

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كشفت الهيئة العامة للنقل عن تبقِّي 5 أيام على تطبيق وثيقة نقل الإلكترونية والتي أصبحت متطلباً أساسياً لدخول الشاحنات الأجنبية القاصدة للمملكة.

وأوضحت أن الآلية الجديدة لدخول الشاحنات تكون عَبْر إصدار “وثيقة نقل” التي تمكن الناقل الأجنبي من خدمة توثيق الحمولة والاطلاع على كافة التفاصيل من خلال تطبيق “مستخدم” عبر بوابة نقل الإلكترونية.

وأضافت أن الآلية تتضمن أيضاً إضافة رقم وثيقة الحمولة كشرط من شروط استكمال إجراءات حجز المواعيد للشاحنات القادمة للمملكة وذلك من خلال منصة “فسح”.

وأشارت إلى أن الخدمة ستسهم في تنظيم نشاط نقل البضائع على الطرق البرية، ورفع الفرص الاستثمارية في القطاع، وتسهيل عملية النقل بالتكامل مع الجهات الرقابية، ورفع مستوى الأمان والسلامة والامتثال، إلى جانب رفع كفاءة وجودة الخدمات الرقمية في الحركة اللوجستية، وضمان عدالة المنافسة مع الناقل الوطني.

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 27 مارس 2023 - 4:21 صباحًا
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