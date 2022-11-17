هيئة النقل: 55 حافلة مجانية لنقل مشجعي كأس العالم 2022

وأشارت الهيئة العامة للنقل إلى أنها استحدثت موقفين للسيارات تستوعب 3500 آلاف سيارة في منفذ سلوى، مواقف الفترات القصيرة 24 ساعة بحد أقصى ومواقف الفترات الطويلة 96 ساعة بحد أقصى، وذلك لمحدودية المواقف.