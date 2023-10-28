هيئة الهلال الأحمر بالباحة ترفع الجاهزية في 16 مركزاً لمواجهة الحالة المطرية

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رفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، جاهزية 16 مركزاً؛ تزامناً مع التحذيرات التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد عن الحالة المطرية لمنطقة الباحة، التي من المتوقع أن تشهد تزايد هطول أمطار غزيرة عليها.

وبلغ عدد الفرق الاسعافية 19 فرقة وجاهزية المركبات الإسعافية ومركبة تعدد الإصابات للإصابات المتعددة (طويق) مجهزة بتقنيات حديثة وتجهيزات الطبية.

وشدد الفرع على جميع المواطنين والمقيمين باتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية والالتزام بقواعد السلامة المرورية؛ للحفاظ على سلامتهم من الحوادث، -لا قدر الله-، خاصةً عند هطول الأمطار الغزيرة، والقيادة بحذر شديد على الطرق السريعة، والابتعاد عن الأماكن الخطرة، كمجاري السيول وتجمعات الأمطار، وعدم التجمهر حول الحوادث، وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية، مبينةً أن الهيئة تتلقى طلبات الخدمة الإسعافية على الرقم “997”، وتطبيق أسعفني على مدار 24 ساعة.