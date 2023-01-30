هيئة الهلال الأحمر بالمدينة المنورة تُباشر أكثر من 63 ألف حالة خلال العام 2022

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كشفت هيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة عن إحصائيتها لعام 2022 م حيث بلغ عدد الحالات التي باشرتها الهيئة 63673 مريض.

وأوضحت الهيئة، أن البلاغات تنوّعت ما بين حالات مرضية وكانت هي النسبة الأعلى والحوادث المرورية والتي جاءت ثانياً وحالات الإغماء كانت ثالثاً في النسب الأعلى لطلب الفرق الإسعافية خلال العام المنصرم.

حيث تعاملت الفرق الإسعافية بكفاءة عالية من خلال كوادر بشرية متخصصة وآليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة لتقديم خدمة إسعافية متكاملة، حيث تمتلك هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة، أسطولاً إسعافياً مجهزاً بأحدث التقنيات الإسعافية لمواجهة الكوارث والأزمات الطارئة، ويتكوّن من عدة حافلات وعربات مجهزة تجهيزاً كاملاً للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة، بالإضافة إلى مركبات الإسعاف وعربات الدفع الرباعي وعربات الجولف بالإضافة الى خدمة الإسعاف الجوي.

ووفقاً للهيئة، يبلغ عدد المراكز 37 مركزًا بمنطقة المدينة المنورة تعمل على مدار الساعة، بأطقمها من أطباء وأخصائيين وفني إسعاف طب طوارئ بالإضافة الى الفرق التطوعية في المنطقة المركزية وجوار المسجد النبوي الشريف.

وتستقبل هيئة الهلال الأحمر طلب الخدمة الإسعافية عن طريق الرقم 997، أو عن طريق تطبيق “أسعفني” الذي يتيح للمستخدمين إمكانية إنشاء بلاغ من خلال الهاتف الجوال، واستدعاء فرقة إسعافية، وطلب المساعدة من خلال إرسال نداء استغاثة، ومعرفة حالة البلاغ، وتتبُّع مساره، كما يتيح للفِرق الإسعافية الاستدلال على موقع المبلِّغ، ويوفِّر أيضًا معرفة المنشآت الصحية القريبة من المستخدم، وأرقام الطوارئ، والجهات الإغاثية الأخرى.