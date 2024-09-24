هيئة الهلال الأحمر بوادي الدواسر والسليل تشارك في احتفالات اليوم الوطني الـ 94

المناطق_فالح الدوسري

شاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي في وادي الدواسر والسليل في مناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 94 من خلال تطبيق خطة الانتشار لجميع الفرق الاسعافية والفرق الإضافية الخاصة بتغطية احتفالات اليوم الوطني بمحافظة وادي الدواسر والسليل من أجل بذل الاستجابة الطبية والإسعافية السريعة والتقليل في زمنّ الأستجابة للحالات الطارئة، كما شاركت في المسيرة الوطنية المنظمة من قبل البلدية ببعض الفرق الاسعافية الإسعافية كما تم توزيع فريق التطوع بالهلال الاحمر بوادي الدواسر بالهدايا على عدد من المواطنين والمقيمين احتفالاً بهذه المناسبة برعاية وحضور محافظ وادي الدواسر وعدد من مدراء الجهات الحكومية.

وأشار مدير هيئة الهلال الأحمر السعودي في وادي الدواسر والسليل الأستاذ مرزوق بن معيلي آل معيلي بأن هذه المناسبة هي لتعزيز الاعتزاز بهذا الوطن، والفخر بما تم إحرازه من منجزات رائدة في جميع المجالات، منها هيئة الهلال الأحمر السعودي برفع مستوى جودة الخدمات الإسعافية من خلال الحفاظ على الأرواح البشرية، وخدمة الناس، ومشاركة المجتمع، في ظل اهتمام القيادة الرشيدة على تطور وازدهار الوطن.

واختتم مدير هيئة الهلال الأحمر السعودي في وادي الدواسر والسليل كلمته داعياً الله عزوجل بأن يحفظ وطننا، وأن يديم علينا نعمة الأمن والرخاء والاستقرار.