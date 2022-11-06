هيئة الهلال الأحمر تباشر أكثر من 67 ألف حالة خلال أكتوبر الماضي

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باشرت هيئة الهلال الأحمر السعودي أكثر من 67 ألف حالة خلال شهر أكتوبر 2022م، نقلت منها إلى المستشفيات والمؤسسات الصحية المختلفة 47033 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي عبدالعزيز الصوينع أن الحالات المرضية كانت من أكثر الحالات التي بُوشِرت خلال أكتوبر الماضي، بعدد حالات تجاوز 26 ألف حالة، تلتها حالات التصادم المروري بما يزيد عن 15 ألف حالة، بينما جاء الغياب عن الوعي في المرتبة الثالثة بقرابة 13 ألف حالة.

وأضاف أن منطقة مكة المكرمة تصدرت مناطق المملكة المختلف في أعداد الحالات التي بُوشِرت خلال الشهر الماضي، بواقع 20594 حالة، كانت أعلى 3 حالات منها هي الحالات المرضية بواقع 7093 حالة، والحالات الناتجة عن تصادم مروري بـ2684 حالة، ومشاكل التنفس بـ2080 حالة، تلتها منطقة الرياض بإجمالي حالات بلغ 17779 حالة، جاءت الحالات المرضية في المرتبة الأولى بواقع 3789 حالة، ثم التصادم المروري بـ3122 حالة، والغياب عن الوعي بـ2602.

فيما حلّت المنطقة الشرقية، في المرتبة الثالثة بواقع 7800 حالة، كانت الحالات المرضية هي الأولى فيها بواقع 2196، ثم مشاكل التنفس بـ2091 حالة، والتصادم المروري بـ1321، تلتها منطقة المدينة المنورة بإجمالي حالات بُوشِرت بلغت 5843 حالة، كانت الحالات المرضية الأعلى فيها بواقع 1979 حالة، تلتها مشاكل التنفس بـ680 حالة والتصادم المروري بـ622 حالة.

وجاءت منطقة عسير في المرتبة الخامسة بواقع 4102 حالة، بينها حالات مرضية بواقع 964 حالة وتصادم مروري بـ797 حالة ومشاكل التنفس بـ520، تلتها منطقة القصيم بواقع 3005 حالات، بينها 869 حالة مرضية، و475 حالة تصادم مروري و364 حالة غياب عن الوعي، تلتها منطقة جازان بواقع 2037 حالة، بينها 609 حالات مرضية و385 حالة تصادم مروري و186 حالة مشاكل في التنفس.

كما جاءت منطقة تبوك في المرتبة الثامنة بواقع 1870 حالة، بينها 642 حالة مرضية و315 حالة تصادم مروري و153 حالة غياب عن الوعي، تلتها منطقة حائل بواقع 1527 حالة، بينها 364 حالة مرضية و228 حالة تصادم مروري و176 حالة من مشاكل الباطنية، بينما جاءت منطقة الباحة في المرتبة العاشرة بواقع 931 حالة، بينها 354 حالة مرضية و199 تصادمًا مروريًا و107 غيابات عن الوعي.

أما أقل ثلاث مناطق من حيث عدد الحالات التي بُوشِرت خلال شهر أكتوبر، فقد كانت مناطق الجوف ونجران والحدود الشمالية، حيث جاءت الجوف في المرتبة الحادية عشر بواقع 770 حالة، بينها 209 حالات مرضية و132 غيابًا عن الوعي و132 تصادمًا مروريًا، تلتها نجران بواقع 799 حالة، بينها 228 حالة مرضية و139 تصادمًا مروريًا و86 مشكلة تنفس، بينما جاءت الحدود الشمالية في المرتبة الأخيرة بواقع 650 حالة، بينها 234 حالة مرضية و102 تصادم مروري و82 غيابًا عن الوعي.