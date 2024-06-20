هيئة تطوير المدينة المنورة تدعوا ضيوف الرحمن إلي استكشاف معالم المدينة عبر منصة وتطبيق ( روح المدينة )

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دعت هيئة تطوير المدينة المنورة زوار المدينة المنورة وضيوف الرحمن بعد أن من الله عليهم بأداء مناسكهم، إلي إثراء تجربتهم واستكشاف معالم وتاريخ المدينة المنورة، وعيش عدد من التجارب المتنوعة والممتعة في المدينة المنورة، عبر زيارة منصة وتطبيق “روح المدينة” ( @visitmadinahs ).

وتهدف منصة “روح المدينة” التي دشنّها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، لتكون المنصة وتطبيقاتها المتعددة عبر منصات التواصل الاجتماعي المرجع الأساسي للأنشطة والفعاليات والبرامج السياحية والترفيهية، وتقدّم للمستخدمين بلغات متعددة وبطريقة جاذبة ومبتكرة لتكون الرفيق الرقمي الموثوق لزوّار المدينة المنورة في إثراء تجربة الزوار وتعزيز جودة حياة السكّان بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبناء هوية مميزة للمدينة المنورة، بوصفها وجهة سياحية وثقافية.

الجدير بالذكر أن المنصة تُشكّل خطوة مهمة في تطوير تجربة زوار المدينة المنورة وذلك بتوفير معلومات موثوقة عن أبرز المعالم والمواقع الرئيسة فيها من خلال تسخير التقنيات المتطورة لتعزيز التحوّل الرقمي.