هيئة تطوير بوابة الدرعية توقع مذكرة تفاهم مع منشآت لتعزيز سبل التعاون في مجال ريادة الأعمال

المناطق_واس

وقعت هيئة تطوير بوابة الدرعية مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، بهدف تعزيز المجالات المشتركة بين الطرفين، بما يخدم مختلف القطاعات المتعلقة بريادة الأعمال في الدرعية، وتشمل : الفرص التسويقية والتدريب والتطوير ، وتبادل البيانات والخبرات والدراسات، إلى جانب التعاون في المساهمة في تطوير المشاريع والابتكارات المميزة.

وقّع الاتفاقية رئيس شركة الدرعية للتطوير”ديفكو” غي بيري، و نائب محافظ منشآت لريادة الاعمال في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة سعود السبهان ، بحضور عدد من ممثلي الجانبين.

وأكد غي بيري أن الهيئة تسعى من خلال مذكرة التفاهم إلى تعزيز سبل التعاون بين الطرفين في عدد من المجالات والتي شملت المساهمة في تطوير المشاريع من خلال تطوير برامج الحاضنات ومسرعات الأعمال، ومشاركة الخبرات في هذا المجال ، بالإضافة إلى توفير فرص الاستفادة من الخدمات التي تقدمها “منشآت” للمساهمة في امتداد الأثر من خدمات “منشآت” في الدرعية ، مشيرا إلى الأهمية التي تمثلها مذكرة التفاهم كونها ترتكز على زيادة فرص التعاون بين الطرفين بشأن تبادل المعلومات والبيانات ذات العلاقة واستمرار التنسيق المشترك في عدد من المجالات والمبادرات بين الطرفين.

من جهته أوضح السبهان أن مذكرة التفاهم بين “منشآت” و”بوابة الدرعية” تشمل التعاون في ترشيح المشاريع والابتكارات المتميزة لضمهم في برامج منشآت ومركز ذكاء التابع لها، لافتاً النظر إلى أن “منشآت” تسعى من خلال مذكرة التفاهم إلى توفير الخدمات ذات العلاقة ببناء القدرات مثل التدريب والاستشارات للمستفيدين من الحاضنات والمسرعات وفقا للبرامج المعتمدة، وكذلك التعاون مع هيئة تطوير بوابة الدرعية في تحديد الاحتياج لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى التعاون في إقامة اللقاءات وورش العمل.