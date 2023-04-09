هيئة تطوير عسير تلتقي إعلاميي المنطقة وتستعرض مسار العمل في مبادرة أجاويد الرمضانية

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أقامت هيئة تطوير منطقة عسير اليوم، سحوراً رمضانياً شارك فيه إعلاميي المنطقة، وذلك ضمن مبادرة “أجاويد”، التي أطلقتها الهيئة مؤخراً، وذلك لتعزيز التواصل والتفاعل بين الهيئة ووسائل الإعلام المحلية.

وقدم مدير إدارة التنمية المجتمعية بالهيئة الدكتور ناصر آل قميشان شرحاً تفصيلياً عن المبادرة ومساراتها الثلاثة (الوعي، والعطاء، والقوة)، التي تهدف إلى رفع مستوى جودة الأنشطة والفعاليات المجتمعية في رمضان، واستنهاض همم المجتمع المحلي نحو دفع عجلة التنمية، ووضع برامج رمضان المعتادة على جادة طريق إستراتيجية المنطقة.

واستمع الحضور إلى شرح عن مسارات المبادرة التي تعزز سمو الروح المتنامي في شهر البذل والعطاء، عبر صور من المبادرات وتنمية العقل من خلال برامج التوعية المجتمعية في شتى المنصات المختلفة، وإقامة الأمسيات الثقافية وتنظيم الأنشطةٌ الاجتماعية الهادفة إلى رفع وعي المجتمع، وتنمية المنافسات الرياضية والألعاب الجماعية والفردية بمختلف أشكالها.

بعدها شاهد الحضور عرضاً مرئياً نقل خلاله أنشطة وفعاليات المبادرة في 18 موقعاً في المنطقة، كما تم مناقشة العديد من الموضوعات ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عسير.

ويأتي هذا النشاط ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها هيئة تطوير عسير بشكل دوري على مدار العام، والتي تهدف إلى التعريف بأنشطتها ومشاريعها المتعددة وتعزيز التواصل مع مختلف الشركاء والجهات المعنية في المنطقة.