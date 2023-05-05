هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية تنظّم مشروع اللقاءات الريادية في تربة حائل

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تنظّم هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية مشروع اللقاءات الريادية في “تربة “التابعة لمدينة حائل، وذلك خلال الفترة من 7 – 9 مايو الجاري، ضمن سلسلة من اللقاءات الريادية في عدة مناطق ، لتعريف أفراد المجتمع المحلي بجهود الهيئة في تنمية المجتمعات المحلية ، وطرح الفرص التنموية في النطاق الجغرافي التابع للمحمية.

ويهدف المشروع إلى تقديم أدوات الدعم للأفراد وتمكينهم من إقامة مشاريعهم الخاصة، وتقديم الاستشارات والجلسات الإرشادية لتلك المشاريع، إضافة لعرض جميع برامج الدعم المقدمة من كل الجهات وأهم الفرص التي تخدم المجتمع، وفتح الآفاق الجديدة للجهات الداعمة في هذه المناطق، بالإضافة إلى إيجاد حلول عاجلة بتقديم الدعم المباشر وغير المباشر.

وتسعى الهيئة خلال هذه اللقاءات إلى تقديم الدعم لأصحاب المشاريع الناشئة ، لجعلها من أهم الروافد الاقتصادية في تلك المناطق، وتمكين أصحاب المهن والحرف من تطوير مهاراتهم من خلال الجهات الممكنة، واكتشاف المواهب وتقديمها بشكل يتلاءم مع التوجهات العامة، إضافة إلى التواصل المستمر بين الأفراد واللجان والجمعيات ذات الاهتمام مع تلك الجهات وتحقيق ديمومة المشاريع.

فيما ستقدم الهيئة ضمن اللقاءات الريادية مجموعة من الدورات وورش التدريب والعمل والجهات المختصة بتمويل المشاريع الريادية الصغيرة والمتوسطة، كإقامة دورات الفنون والحرف اليدوية والأشغال، وتوفير الدعم لأصحاب المنتجات الزراعية والحيوانية، والحلول التمويلية للأسر المنتجة والخريجين والمهنيين.

يذكر أنّ هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تقيم هذه اللقاءات بمشاركة عدة جهات هي: صندوق الموارد البشرية – هدف، وبنك التنمية الاجتماعية، وجمعية الأسر المنتجة بحائل، وبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة- كفالة، وهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وبلدية تربة حائل، ومعهد ريادة الأعمال ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.