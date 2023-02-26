هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية تواصل جهودها التوعوية ضمن حملة “هذي أرضك”

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أطلقت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية, الحملة الميدانية التوعوية ضمن حملة “هذي أرضك”, التي أطلقتها منتصف الشهر الجاري، وذلك في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية على مدار 5 أيام بمشاركة 300 متطوع بيئي.

وجرى خلال الحملة الميدانية, توزيع 1500 حقيبة توعوية, تحتوي على مواد مساعدة للحفاظ على البيئة للمتنزهين, في روضة خريم الواقعة ضمن نطاق محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، بالإضافة إلى مشاركة العديد من طلاب وطالبات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني, في الأعمال التطوعية لإزالة المخلّفات وتعزيز الوعي البيئي لدى المنتزهين.

يذكر, أنّ الهيئة أطلقت منتصف الشهر الجاري الحملة التوعوية “هذي أرضك”, والتي تهدف إلى رفع الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة, وحمايتها من مخاطر التلوث البيئي الناجم عن ترك المخلفات وآثارها الضارة على النباتات والحيوانات، إلى جانب ترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة على البيئة والعناية باستدامة مواردها، وقد حظيت الحملة بتفاعل كبير من قبل بعض الجهات الحكومية والخاصة بالإضافة إلى تفاعل أفراد المجتمع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.