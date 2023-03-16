هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية تختتم مشاركتها في ملتقى السياحة السعودي

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اختتمت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية مشاركتها في ملتقى السياحة السعودي, والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام، بهدف التعريف بأنشطة السياحة البيئية في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية.

وجرى خلال مشاركة الهيئة عرض آلية الحصول على تراخيص تشغيل أنشطة السياحة البيئية داخل نطاق محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية، إلى جانب التعريف بالمشغلين المعتمدين وإشراكهم لعرض منتجاتهم وتجاربهم السياحية ضمن جناح الهيئة.

كما أوضحت الهيئة آلية “المكافئ البيئي” والتي من شأنها تعويض البيئة ودعمها من خلال ما يقدمه المشغلون من مبادرات للتنمية البيئية مثل زراعة الأشجار والتوعية البيئية.

وشهد جناح الهيئة إقبالاً واسعاً من السُياح والمستثمرين تعرفوا على أبرز المعالم السياحية وحدود المحميتين واستعراض أنشطة السياحة البيئية والتضاريس والمعالم الطبيعية من خلال الخرائط التفاعلية، إلى جانب مشاركة الهيئة في تنظيم ورشة عمل “السياحة البيئية وافاقها”، التي سلطت الضوء على نمط السياحة البيئية واحتياجاتها المتنامية في المملكة العربية السعودية.

يذكر أن الهيئة تحرص على تشجيع نمط السياحة البيئية المستدامة، وتنمية المجتمع المحلي وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في السياحة البيئية كرافد من الروافد الاقتصادية للمملكة، بالإضافة إلى دورها الفاعل في الإسهام بتحقيق مستهدفات وتطلعات رؤية السعودية 2030، وبرنامج جودة الحياة المتمثل في تفعيل السياحة البيئية ودعم الحماية والتنمية البيئية.