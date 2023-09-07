هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية تختتم مبادرة تنقية وفرز البذور بمشاركة أكثر من 100 شاب وشابة

المناطق-الرياض

اختتمت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية مبادرة تنقية وفرز البذور المحلية بمشاركة أكثر من 100 شاب وشابة من المجتمع المحلي في نطاق محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية, وذلك لمدة 10 أيام.

وتهدف المبادرة إلى نشر الوعي البيئي وغرس ثقافة التطوع لدى المجتمع المحلي، حيث عمل المشاركين في المبادرة على تنقية وفرز وتخزين البذور التي تم جمعها من محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية من أشجار السَلم ونبات الربلة والعرفج والثمام ليتم الاستفادة منها في الحملات التطوعية الرامية إلى تعزيز وزيادة الغطاء النباتي في المحميتين.

وتأتي هذه المبادرة من منطلق سعي الهيئة لتمكين أفراد المجتمع المحلي من المشاركة في التنمية البيئية المستدامة، ورفع الوعي حيال أهمية زيادة الغطاء النباتي في المحميتين، وذلك في إطار تحقيق دعم الجهود الوطنية والمساهمة في حماية البيئة والموارد الطبيعية.