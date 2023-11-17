هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية تنظّم “الورشة التحضيرية لإطلاق موسم السياحة البيئية”

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نظّمت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية اليوم ورشة عمل بعنوان “الورشة التحضيرية لإطلاق موسم السياحة البيئية” بالتعاون مع الهيئة السعودية للسياحة.

وجرى خلال الورشة استعراض التفاصيل المتعلقة بتراخيص أنشطة السياحة البيئية وآلية إدراجها في موقع روح السعودية التابع للهيئة السعودية للسياحة مما يسهم في زيادة نسبة الطلبات على منتجات أنشطة السياحة البيئية في المحميتين.

وعُقدت الورشة مع أكثر ١٥ منشأة سياحية محليّة خاصة تُفعّل أنشطة السياحة البيئية في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية بكافة تضاريسها وتشكيلاتها الجيولوجية وفق ضوابط ومعايير عالمية تضمن الحفاظ على المقدرات الطبيعية بما فيها الغطاء النباتي والحياة الفطرية.